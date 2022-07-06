Донецк, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 30 человек личного состава. Об этом 6 июля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) БМ-21 «Град», две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более тридцати человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время были подавлены две огневые точки вооружённых украинских формирований в районах Авдеевки и Курдюмовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).