* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 6 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали частным школам прекратить занятия для девочек старше шестого класса.

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Согласно сведениям, полученным газетой «8 Собх», отдел образования провинции разослал официальные письма частным школам с приказом прекратить обучение учениц старше шестого класса.

Ученицы старших классов частных школ говорят, что эта новость лишает их будущего.

До сих пор в провинции Саманган действовало несколько частных школ, в которых ученики проходят весь цикл среднего образования с первого по двенадцатый класс.