Париж, 6 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Движение поездов по всей Франции серьезно нарушено из-за забастовок сотрудников государственного предприятия, управляющего железными дорогами (SNCF), передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В компании заявили, что 3 из 5 скоростных поездов (TGV) должны курсировать по восточной оси, 3 из 4 поездов по северной и атлантической осям и 4 из 5 поездов по юго-восточной оси. Международный трафик (Eurostar, Thalys, Lyria) должен быть «почти нормальным».

Железнодорожники призвали к забастовке, требуя повышения заработной платы в условиях стремительного роста инфляции. Все клиенты, чьи поездки были отменены, получили уведомление по SMS. Ночные поезда отменены, за исключением Париж-Ницца.

По данным профсоюзов, заработная плата в SNCF не пересматривалась с 2014 года. Руководство SNCF запланировало круглый стол с социальными партнерами 6 июля.