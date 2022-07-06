Воронеж, 6 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Проверку локальной системы оповещения, с включением сирен, проведут на Нововоронежской атомной электростанции 6 июля ровно в 11:00 Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

«Сегодня в 11:00 на Нововоронежской АЭС будет проводиться проверка работы локальной системы оповещения с включением сирен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка является плановой, проводится регулярно. Жителей просят не волноваться — оснований для этого никаких нет, подчеркнули в МЧС.