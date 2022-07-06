Луганск, , 10:03 — REGNUM Воевавший на стороне киевского режима белорусский националист Иван Марчук был ликвидирована под Лисичанском. Об этом 6 июля сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Белорусские националисты на Украине Belaruspartisan.org

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее в МВД Белоруссии заявили, что в отношении участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, который был сформирован в марте 2022 года и воевал на стороне Киева, было возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооруженном конфликте на территории другой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли четыре человека, включая одного ребёнка.