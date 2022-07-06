Москва, 6 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. На переговорах на саммите G20 Россия будет вести диалог таким образом, чтобы никогда не было стыдно. Об этом 5 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы в принципе ведём переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно, если вы хотите. Мы всегда говорим то, что думаем и готовы за эти слова отвечать и объяснять нашу позицию», — заявил Лавров.