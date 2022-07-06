Канберра, 6 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Несколько крупнейших банков Австралии моментально прореагировали на решение Резервного банка страны поднять ключевую ставку на 0,5%. Кредитно-финансовые учреждения объявили о повышении своих ставок уже на следующий день после того, как центральный банк принял меры по сдерживанию растущей инфляции. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Mark Moz Банк

Отмечается, что банки CBA, ANZ и MacquarieBank увеличили ставки кредитования также на 50 базисных пунктов. Это затронет держателей кредитов с плавающей процентной ставкой.

Изменения для клиентов Macquarie вступят в силу 14 июля, в то время как правления CBA и решили, что новые условия начнут действовать с 15 июля.

«Неудивительно, что крупные банки перекладывают полное повышение ставок RBA на своих ипотечных клиентов», — прокомментировала журналистам главный аналитик сайта RateCity.com. au Салли Тиндалл.