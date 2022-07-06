Париж, , 09:27 — REGNUM Франция передаст Украине мобильную лабораторию для проведения анализа ДНК. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«При обсуждении будущего Украины Франция уделяет особое внимание вопросу справедливости», — заявил французский дипломат.

«Франция направила группу судебно-медицинских экспертов для сбора доказательств и проведения ДНК- и баллистических тестов», — напомнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за прошедшие сутки выявили 206 554 случая заражения коронавирусом нового типа.

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