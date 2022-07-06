Париж, 6 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Франция передаст Украине мобильную лабораторию для проведения анализа ДНК. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«При обсуждении будущего Украины Франция уделяет особое внимание вопросу справедливости», — заявил французский дипломат.

«Франция направила группу судебно-медицинских экспертов для сбора доказательств и проведения ДНК- и баллистических тестов», — напомнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за прошедшие сутки выявили 206 554 случая заражения коронавирусом нового типа.

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