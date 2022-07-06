Якутск, 6 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии упал вертолёт, два человека получили травмы. На борту находились капитан воздушного судна и пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

U.S. Air Force Крушение вертолёта

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Авиационное происшествие случилось 1 июля с вертолётом R44II RA-06 228, принадлежащим частному лицу. Воздушное судно существенно повреждено, летевшие в нём люди травмированы. Вертолёт упал на территории совхоза «Новый».

«Ведётся расследование. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отметили в МАК.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Якутии потерпели крушение три воздушных судна — самолёты Ан-2 (два человека погибли, один выжил) и Ан-30 (все живы), а также вертолёт Ми-8 (на борту было 23 человека, 15 травмированы).