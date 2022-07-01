Якутск, 1 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Якутии 1 июля найден живым пассажир самолёта Ан-2, который пропал с радаров 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по республике.

Radio Nederland Wereldomroep / Fred Vloo Авиакатастрофа

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Благодаря расширению зоны поисков на склоне горы в Кобяйском районе удалось найти разбившийся самолёт и тела погибших членов экипажа.

Единственному пассажиру удалось выжить. Его доставили в больницу, где окажут необходимую медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2 пропал с радаров 21 июня. Самолёт летел из местности под Якутском в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики. Перелёт усложняли туман и сильная облачность. Обломки смогли найти только через десять дней.