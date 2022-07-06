Каракас, 6 июля 2022, 08:52 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства лидера коренных народов Вирхилио Трухильо Араны расследуется властями Венесуэлы, сообщили в пресс-службе полиции венесуэльского штата Амазонас.
Он был убит 30 июня в южном штате Амазонас. Арана выступал против вооруженных групп и незаконной добычи полезных ископаемых в Амазонии, для защиты которой создал общественную группу.
Полиция считает, что за преступлением стоят наркоторговцы и военизированные формирования, стремящиеся захватить территорию страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в венесуэльском штате Апуре был убит бывший лидер вооруженной повстанческой группировки «Вторая Маркеталия» Эрнан Дарио Веласкес по прозвищу «Эль-Пайса».
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