Каракас, , 08:52 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства лидера коренных народов Вирхилио Трухильо Араны расследуется властями Венесуэлы, сообщили в пресс-службе полиции венесуэльского штата Амазонас.

Вырубка лесов Амазонии (сс) Wilson Dias. Agência Brasil

Он был убит 30 июня в южном штате Амазонас. Арана выступал против вооруженных групп и незаконной добычи полезных ископаемых в Амазонии, для защиты которой создал общественную группу.

Полиция считает, что за преступлением стоят наркоторговцы и военизированные формирования, стремящиеся захватить территорию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в венесуэльском штате Апуре был убит бывший лидер вооруженной повстанческой группировки «Вторая Маркеталия» Эрнан Дарио Веласкес по прозвищу «Эль-Пайса».

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