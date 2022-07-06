Богота, , 08:47 — REGNUM Избранный, но пока не вступивший в должность президент Колумбии Густаво Петро предложил «двустороннее прекращение огня», чтобы возобновить мирные переговоры с Армией национального освобождения — последней действующей партизанской группировкой в стране, передает 6 июля агентство France-Presse.

Густаво Петро gustavopetro.co

Переговоры с АНО, которая, в отличие от ФАРК, не сложила оружия в соответствии с мирным соглашением 2016 года, сорвались при уходящем президенте страны Иване Дуке.

«Послание, которое я адресую не только АНО, но и всем существующим вооруженным группам, заключается в том, что пришло время для мира, — сказал Петро. — Я прошу прекращения огня, которое будет двусторонним».

Предшественник Дуке Хуан Мануэль Сантос начал мирные переговоры с АНО, но они сорвались после нападения на полицейскую академию в Боготе в 2019 году, в результате которого погибли 22 человека.

Во время предвыборной кампании Петро обещал провести переговоры с АНО.

На следующий день после его победы на президентских выборах АНО заявила, что готова возобновить переговоры с правительством.

Петро также подтвердил свое желание восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой и вытеснить вооруженные группировки, действующие по обе стороны границы.

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