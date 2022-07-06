Джакарта, 6 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Семь единиц жилья в двух деревнях в провинции Ачех были серьезно повреждены после сильного урагана, сообщает CNN Indonesia.

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«Пять домов были повреждены в Сени Антара и два дома в Бунтул Кепиес», — заявили в службе по чрезвычайным ситуациям.

У большинства домов из-за ветра была повреждена крыша. Местное региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями распределило экстренную помощь жителям, чьи дома были повреждены. Жители получили помощь в виде предметов первой необходимости. Кроме того, агентство также оказывает техническую помощь, чтобы жители могли отремонтировать поврежденные крыши.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число смертей от геморрагической лихорадки денге достигло 488 человек в течение 2022 года.