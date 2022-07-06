Бухарест, , 08:15 — REGNUM По меньшей мере 20 подростков и не менее трех взрослых были госпитализированы в Румынии с симптомами тяжелого пищевого отравления. Об этом 6 июля сообщает «Румынское телевидение».

Врач

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в одном из крупнейших летних лагерей страны «Лаку-Рошу» («Красное озеро») в трансильванском уезде Харгита.

По словам пресс-секретаря Инспекции по чрезвычайным ситуациям Харгита Алины Чоботариу, речь идет о подростках в возрасте от 11 до 13 лет, а также их нескольких воспитателях.

В настоящее время не известно, что именно послужило причиной отравления. Проводится расследование.