Комрат, Молдавия, 6 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Центральные власти Молдавии, проводя русофобскую политику и осуществляя нападки на Россию, втягивают республику в вооружённый конфликт с РФ. Об этом говорится в открытом заявлении депутатов Народного собрания Гагаузкой автономии, которое опубликовал портал Gagauznews.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«В стране наблюдается новый, ещё более яростный виток русофобии. Мы видим полное игнорирование интересов русскоязычных жителей страны — введён запрет на трансляцию программ российского производства, инструкции к медикаментам целенаправленно делаются только на молдавском языке, катастрофическая ситуация с преподаванием в школах русского языка», — говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что во многих официальных учреждениях, в том числе в судах, отказываются принимать заявления на русском языке. Они задаются вопросом: не запретят ли скоро говорить по-русски?

«Кроме того, официальный Кишинёв при наличии нейтрального статуса страны целенаправленно толкает нашу страну к участию в вооружённом конфликте на Украине, чем вызывает недовольство и опасение за будущее республики у подавляющего большинства населения», — отметили авторы обращения.

Члены народного собрания заявили, что риторика официальных государственных лиц в адрес России стала «враждебной». Аналогичная позиция сложилась в отношении Приднестровья и миротворцев, которые там находятся на основании международных договоров.

«Всё это может довести ситуацию в Молдове и в регионе до критического накала. Такой исход может стать фатальным для молдавской государственности, суверенитета и территориальной целостности», — заявили депутаты.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике осталось с советских времён.