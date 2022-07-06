Аргентина направила Великобритании протест из-за спорных островов
Буэнос-Айрес, 6 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. МИД Аргентины направил Великобритании ноту протеста из-за присвоения Лондоном особого статуса расположенным в южной части Атлантического океана островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы, принадлежность которых Соединённому Королевству оспаривает Буэнос-Айрес. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Аргентины.
Аргентина уже около ста лет оспаривает принадлежность этих территорий Великобритании и считает такой шаг Лондона «односторонним и незаконным», нарушающим резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, призывающую стороны воздерживаться от принятия подобных односторонних решений.
МИД подчеркнул, что Аргентина считает Южную Георгию и Южные Сандвичевы, наряду с Мальвинскими (Фолклендскими) островами, своей территорией, которую «незаконно заняла Великобритания».
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Аргентины Хорхе Тайана в апреле заявил, что его страна вернёт себе Фолклендские (Мальвинские) острова, если Латинская Америка поддержит такое присоединение.