Москва, 6 июля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года объём электропотребления московских компаний составил 13,5 млрд киловатт-часов (кВт-ч), что на 3,4% выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом 6 июля сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Результат января — мая 2022-го — наивысший за последние годы. Он демонстрирует активность московского бизнеса и является косвенным индикатором того, что экономика столицы функционирует и развивается, несмотря на сложные внешние условия: чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше потребляется электроэнергии в коммерческом секторе», — сказала Пуртов.

По сравнению с январем — маем 2020 года, когда в России началась пандемия коронавируса, объем энергопотребления столичных организаций вырос в 2022 году на 12,7%. При этом рост энергопотребления за пять месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2019 года зафиксирован в большинстве категорий коммерческого сектора. Самый высокий показатель отмечен в строительной отрасли — плюс 45,3%.