Ханой, , 07:33 — REGNUM Развитие отношений между Вьетнамом и Россией является приоритетом для Ханоя, заявил глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу заверить, что Россия всегда остается важнейший партнером и главным приоритетом в политике нашего государства», — заявил он.

Дипломат добавил, что развитие связей с Россией и решения о стратегическом партнерстве соответствуют интересам Москвы и Ханоя. В свою очередь, Лавров подчеркнул, что Вьетнам является ключевым партнером России в Азии.

«Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение усилий для отстаивания международного права, принципа суверенного равенства государств и невмешательства в дела», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России подтвердил планы главы ведомства Сергея Лаврова прибыть с визитом во Вьетнам. Уточнялось, что в ходе визита Лавров обсудит с вьетнамским руководством перспективы стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом.

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