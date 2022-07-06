Акрон, США, 6 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Власти американского города Акрон (штате Огайо) собираются отменить с 6 июня комендантский час, введенный после протестов, вспыхнувших на фоне гибели чернокожего Джейленда Уокера. Об этом заявил журналистам городской глава Дэн Хорриган.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Указанное положение действует с 4 июля. Жителям города запрещено появляться на улицах с 21:00 до 06:00 по местному времени без специального разрешения.

25-летний Джейленд Уокер был убит 27 июня в ходе преследования полицией. В его сторону выстрелили более 90 раз. Чернокожий получил около 60 ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня власти американского штата Северная Каролина объявили, что выплатят $3 млн семье чернокожего Эндрю Брауна, который был застрелен помощниками шерифа в 2021 году.