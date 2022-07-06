Осло, 6 июля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Норвежское министерство иностранных дел считает «бессрочно действующим» договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, заявила телеканалу NRK пресс-секретарь ведомства Ане Хаавардсдаттер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

По ее словам, это якобы является «обычной практикой».

«Обычной практикой является то, что подобные соглашения об установлении границ действуют бессрочно», — сказала Хаавардсдаттер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Такой шаг был сделан на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые проживают на Шпицбергене.