Пекин, , 04:52 — REGNUM Китайская технологическая компания Huawei сотрудничает с Элиудом Кипчоге, двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира в марафоне, в рамках новой кампании, направленной на вдохновение кенийской молодежи, сообщает агентство Синьхуа.

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По словам Huawei, цель кампании — привить молодежи ключевые ценности, которые важны для достижения успеха, такие как настойчивость, целеустремленность и гибкость. Морин Мваники, замдиректора по управлению программами Huawei Kenya, сказала, что ее компания была рада работать с кенийской легендой над кампанией.

«Huawei твердо верит, что технологии — это путь к успешному будущему для кенийской молодежи, и намерена делать больше, чтобы вдохновлять и поддерживать их на десятилетия вперед», — говорится в заявлении Мваники.

Она рассказала, что кампания проводится в подходящее время, когда все больше девушек и женщин попадают в профессиональное пространство информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Это напомнит девочкам, в частности, не бояться, когда они сталкиваются с трудностями, а смотреть им в лицо, преодолевать их изо дня в день и находить партнеров, которые помогут им добиться успеха», — отметила Мваники.

Стив Камуя, директор по корпоративному бизнесу Huawei Kenya, который за свою 17-летнюю карьеру продвинулся по служебной лестнице в фирме, сказал, что успех, которого он добился в своей работе и компании в Кении в целом, был достигнут благодаря применению мудрости Кипчоге, настойчиво преодолевающего трудности, и безостановочно посвящают себя разработке лучших технологий, людей и услуг для Кении.

Кипчоге, со своей стороны, сказал, что он упорно тренируется, чтобы добиться лучших результатов в сложных условиях.