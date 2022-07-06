Компания Huawei намерена вдохновлять кенийскую молодежь примером Кипчоге
Пекин, 6 июля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Китайская технологическая компания Huawei сотрудничает с Элиудом Кипчоге, двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира в марафоне, в рамках новой кампании, направленной на вдохновение кенийской молодежи, сообщает агентство Синьхуа.
По словам Huawei, цель кампании — привить молодежи ключевые ценности, которые важны для достижения успеха, такие как настойчивость, целеустремленность и гибкость. Морин Мваники, замдиректора по управлению программами Huawei Kenya, сказала, что ее компания была рада работать с кенийской легендой над кампанией.
Она рассказала, что кампания проводится в подходящее время, когда все больше девушек и женщин попадают в профессиональное пространство информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Стив Камуя, директор по корпоративному бизнесу Huawei Kenya, который за свою 17-летнюю карьеру продвинулся по служебной лестнице в фирме, сказал, что успех, которого он добился в своей работе, был достигнут благодаря применению мудрости Кипчоге, настойчиво преодолевающего трудности. А успех компании в Кении в целом возможен благодаря тому, что её руководство безостановочно посвящает себя разработке лучших технологий, людей и услуг для Кении.
Кипчоге, со своей стороны, сказал, что он упорно тренируется, чтобы добиться лучших результатов в сложных условиях.