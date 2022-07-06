Оттава, 6 июля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Серьёзные изменения внесены в устав Вооружённых сил Канады в пунктах, касающихся внешнего вида военнослужащих. Об этом 5 июля сообщает Reuters.

Канада

Начиная с сентября текущего года всем военнослужащим разрешается носить волосы любой длины и красить их в любые цвета. Кроме того, разрешается не брить лицо, носить бороду, усы, бакенбарды любой формы, длины и любого цвета. Единственное требование — опрятный вид растительности на лице.

Также на лице можно будет делать татуировки, избегая тех, которые могут пропагандировать расизм, гомофобию и другие виды нетерпимости. Разрешается носить длинные ногти, а также серьги, кольца, пирсинг и тоннели в ушах, но последние только определённой ширины.

Рюкзак необязательно будет носить на двух плечах, с осени любой военнослужащий сможет носить рюкзак на одном плече, но таким образом, чтобы было возможно отдать воинское приветствие правой рукой.

Мужчины и женщины смогут носить элементы одежды противоположного пола. В частности, мужчинам-военнослужащим разрешается носить юбки.