Амстердам, 6 июля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Огонь по автоколонне из протестующих фермеров, приехавших на тракторах в нидерландский город Херенвен открыли сотрудники полиции. Видеозаписями 5 июля активно делились очевидцы произошедшего в социальных сетях.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

Уточняется, что автоколонна, состоящая в основном из тракторов с протестующими фермерами, въехавшими в город Херенвен, была остановлена сотрудниками полиции. Полицейские открывали огонь в сторону тракторов и других автомобилей, пытавшихся объехать силовиков.

При этом трактористам и другим участникам протестной акции было объявлено, что против них будет применено оружие, если они не покинут транспортные средства.

Напомним, массовые протесты фермеров в Нидерландах начались в связи с намерением властей принять новый законопроект, который нацелен на сокращение выбросов азота. Из-за него фермеры уже не смогут использовать основную сельхозтехнику — тракторы. Кроме того, закон предусматривает сокращение поголовья скота и сокращение сельхозугодий.

Протесты продолжаются с конца июня и проходят по всей стране. Фермеры на сельхозтехнике блокируют автодороги, доступы к распределительным центрам супермаркетов, а также свозят кучи навоза и сельхозмусора на площади перед администрациями городов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах начались аресты фермеров-участников акций протеста.