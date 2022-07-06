Москва, , 09:09 — REGNUM Один из сотрудников редакции программы «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов, рассказал об особенностях работы на проекте. Об этом сообщил портал NEWS.ru 6 июля.

Андрей Малахов Цитата из передачи «Пусть говорят» на первом канале

«Чем «мерзотнее» это выглядит, тем лучше. Людей на шоу затягивают в основном таким путем, что многие из них до последнего не знают, что они приехали на съёмку в студию. На этом этапе в дело вступают редакторы, которые всячески играют на человеческих эмоциях и пытаются вынуть всю грязь, вскрыть все старые раны и обиды», — рассказал сотрудник. Он также объяснил, что «переманивать» героев из других ток-шоу получается благодаря денежным выплатам и различным обещаниям.

Напомним, первый выпуск «Прямого эфира» вышел 4 апреля 2011 года на телеканале «Россия-1». Основной идеей шоу является обсуждение различных конфликтов и скандалов, связанных со знаменитостями.

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