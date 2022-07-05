Барселона, Испания, 5 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Diario Sport, каталонская «Барселона» рассчитывает выручить с продажи 31-летнего форварда сборной Дании Мартина Брэйтуэйта 8 миллионов евро. По информации источника, в подписании футболиста интересуются несколько клубов АПЛ.

«Барселона»

Текущее соглашение Брэйтуэйта с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист принял участие лишь в пяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле Брэйтуэйт провел 252 минуты.

За «Барселону» Мартин Брэйтуэйт выступает с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро. Ранее футболист также выступал за «Тулузу», «Бордо» и «Мидлсбро».