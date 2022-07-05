Москва, 5 июля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Украинские военные готовят провокацию с хлором в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам, заявил на брифинге 5 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«По имеющейся достоверной информации, в Николаевке в Донецкой Народной Республике боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ», — сообщил он.

Мизинцев уточнил, что на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС украинскими боевиками заминированы ёмкости с жидким хлором, которые планируется подорвать при подходе подразделений Вооружённых сил России и формирований ДНР.

По его словам, после этого «украинские власти снова обвинят российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам с широким распространением сфабрикованных материалов в украинских и западных СМИ».