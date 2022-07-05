Вашингтон, 5 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Эксперты аналитической компании Ampere Analysis после проведённого исследования пришли к выводу, что в 2022 году рынок видеоигр может немного сократиться по сравнению с 2021 годом. Об этом 5 июля сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По мнению аналитиков, в 2022-м доходы от продажи игр, консолей и подписок на сервисы составят $188 млрд, что немного меньше, чем в 2021-м ($191 млрд). Сотрудники Ampere Analysis отметили, что небольшой спад придёт вслед за резким ростом продаж, который имел место в начале эпидемии коронавируса. При этом эксперты предположили, что в 2023 году индустрия восстановится, рынок продолжит расти и достигнет отметки $195 млрд.

Отметим, что ранее компания DFC Intelligence опубликовала прогноз, согласно которому объём рынка ПО для консолей и ПК достигнет рекордной отметки. По мнению её сотрудников, подобный рост произойдёт благодаря сервисам подписки.