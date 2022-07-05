Москва, 5 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Законопроект о Дне победы над милитаристской Японией перенесен на другое пленарное заседание Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, это следует из базы законопроектной работы нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Перенести рассмотрение законопроекта на другое пленарное заседание», — значится в базе.

В начале пленарного заседания глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения в первом чтении законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Парламентарий сослался на необходимость проведения дополнительных консультаций. С предложением главы профильного комитета Госдумы парламентарии согласились.

Законопроектом предлагается переименовать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Среди авторов законопроекта депутаты разных фракций, а также сенаторы, среди которых Григорий Карасин.