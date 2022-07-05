Москва, 5 июля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на безопасности России. Об этом 5 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Конфигурация меняется в неблагоприятную для нас сторону. Линия боевого соприкосновения России и НАТО увеличится в два раза. Швеция первоклассная военная страна. У Финляндии тоже есть мускулы», — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что финские военные начали позволять себе резкие высказывания в адрес России, хотя раньше такого не было.

«Надо наших скандинавских соседей поставить на место», — заявил военный эксперт.