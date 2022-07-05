Депутат ГД: Россия и Узбекистан заинтересованы в сотрудничестве
Москва, 5 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. С учетом западных санкций объем торговли между Россией и Узбекистаном будет только увеличиваться, считает вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
Во вторник, 5 июля парламентская делегация Узбекистана во главе с Нуриджоном Исмоиловым, председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса, посетила Москву. Владислав Даванков принял участие в двусторонних переговорах вместе с председателем российского парламента Вячеславом Володиным.
Как рассказал журналистам председатель Думы Вячеслав Володин, на встрече обсуждали также создание комиссии высокого уровня с тем, чтобы в рамках межпарламентских отношений решать конкретные вопросы дальнейшего сотрудничества двух государств.
Представители Узбекистана и Владислав Даванков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в знак уважения и памяти о подвигах героев Великой отечественной войны.
В свою очередь Нуриджон Исмоилов сообщил, что на встрече спикеры палат парламентов России и Узбекистана решили обменяться опытом и мнениями по различным вопросам, особенно в части законодательства.