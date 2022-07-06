Москва, 6 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Турецкие власти приняли решение о присоединении к Договору о Шпицбергене. Это позволит гражданам Турции приобретать недвижимость, заниматься рыбным промыслом, добычей полезных ископаемых и научной деятельностью на архипелаге. Об этом сообщает News.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Страны-участницы Шпицбергенского трактата 1920 года имеют равные права на природные ресурсы и территориальные воды, несмотря на то, что архипелаг принадлежит Норвегии. Связано это с тем, что после Первой мировой войны страны нуждались в угле, а Шпицберген ещё не принадлежал скандинавской стране.

Шпицбергенский трактат подписан более чем 50 странами. Однако пользуются землей только Россия и Норвегия.

«Турция должна быть участником соглашения об архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане и пользоваться стратегическими правами», — заявил бывший полковник военно-морских сил и военный атташе Турции в Норвегии Барбарос Буюксанак.

Турецкий эксперт отметил геостратегическое положение, природу, угольные шахты, залежи железа, никеля, алюминия на Шпицбергене, а также напомнил об идее возведения турецкой исследовательской станции на архипелаге.

Отметим, что в 2015 году Турция попыталась присоединиться к Арктическому совету, но заявка была отклонена.

Как сообщало ИА REGNUM, России отказано норвежскими властями в пропуске грузов в российские шахтёрские поселения на Шпицбергене через КПП «Стурскуг».