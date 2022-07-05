Москва, 5 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации иностранной и национальной валюты резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован 5 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно указу, правительственная комиссия по контролю за инвестициями наделяется полномочия ограничивать зачисление резидентами средств на счета, открытые за пределами России.

Резидентам также будет запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета, если эти средства были получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

Запрещаются также выплаты в валюте нерезидентам-акционерам по дивидендам российских акционерных обществ. Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций.

Уточняется, что указ принят в дополнение к мерам, предусмотренным предыдущими указами президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».