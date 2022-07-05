Москва, 5 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. 5 июля агент 30-летнего флангового защитника «Аль-Ахли» и сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски Дино Ламберти заявил, что московский футбольный клуб ЦСКА не связывался с ним на предмет трансфера футболиста.

ФК ЦСКА

«Интерес ЦСКА к Алиоски? Со мной никто не связывался», — цитирует Ламберти издание Sport24.

В прошедшем сезоне саудовской Премьер-лиги 2021/22 Эзджан Алиоски принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В составе сборной Северной Македонии футболист набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.

Алиоски выступает за «Аль-Ахли» с 28 июля 2021 года после перехода из «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего македонца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.