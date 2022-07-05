Нур-Султан, 5 июля 2022, 19:01 — REGNUM Казахстанский исполнитель Ганвест (Руслан Гоминов) выпустил новый сингл под названием «Асап Роки». Выход работы состоялся на всех стриминговых платформах 5 июля.
В песне артист затрагивает тему школьной любви, параллельно упоминая одного из своих любимых американских рэперов — A$AP Rocky (Раким Майерс). Позднее Ганвест дополнил композицию видеоклипом, где также встречаются отсылки к популярному музыканту.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Рианна появилась на публике впервые после родов в мае 2022 года. Отцом ребёнка является A$AP Rocky.
Читайте ранее в этом сюжете: Группа Guns N' Roses отменила концерт из-за «болезни»