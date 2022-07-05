Москва, , 17:25 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к социальным предприятиям индивидуальных предпринимателей-инвалидов, работающим без наемных работников и трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время действующие нормы не позволяют таким ИП получить статус социального предприятия. Соответственно, не имеют возможности пользоваться теми мерами поддержки, которые предусмотрены региональными и федеральными институтами развития для социальных предпринимателей субъектов МСП», — пояснила в ходе заседания замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Законопроект снимает ограничение и обеспечит возможность индивидуальным предпринимателям — инвалидам без наемных работников и индивидуальным предпринимателям — инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия.