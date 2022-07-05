Москва, 5 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к социальным предприятиям индивидуальных предпринимателей-инвалидов, работающим без наемных работников и трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, передает корреспондентИА REGNUM5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В настоящее время действующие нормы не позволяют таким ИП получить статус социального предприятия. Соответственно, не имеют возможности пользоваться теми мерами поддержки, которые предусмотрены региональными и федеральными институтами развития для социальных предпринимателей субъектов МСП», — пояснила в ходе заседания замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Законопроект снимает ограничение и обеспечит возможность индивидуальным предпринимателям — инвалидам без наемных работников и индивидуальным предпринимателям — инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия.