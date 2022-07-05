Бухарест, 5 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Популярный румынский певец Михай Зеле скончался в возрасте 58 лет в своем доме в деревне Бойнешти на северо-западе Румынии Об этом 5 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com Скорбь

По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Предполагается, что он умер во сне от остановки дыхания.

Зеле был известен фольклорными произведениями, автором большинства из которых являлся он сам. Артист с успехом гастролировал в России, США, Франции, Италии и Испании.

Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.