Волгоград, 5 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Акция по сбору книг для библиотек Луганской Народной республики стартовала в Волгоградской области, сообщает 5 июля пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Сбор книг для библиотек ЛНР

Издания до 1 августа принимают в областной библиотеке имени М. Горького. В приоритете — русская классика, издания научно-популярной тематики, а также книги о Великой Отечественной войне.

«В Украине уничтожался весь богатейший пласт: русская, классическая, детская литература. И срочным образом это всё заменялось суррогатом, который печатался на деньги Запада с определённой идеологией и ценностями», — отметил председатель регионального комитета культуры Станислав Малых.

Собрано уже более пяти тысяч экземпляров книг, их отправят с гуманитарным конвоем в библиотеки подшефного Станично-Луганского района ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, для плановой медицинской помощи подшефному району в ЛНР выехали 27 волгоградских медиков.