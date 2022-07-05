Москва, 5 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Недружелюбные лица, организации и страны делают немало для того, чтобы помешать РФ успешно развивать межнациональное общение. Об этом, как передает корреспондентИА REGNUM, 5 июля заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностейГеннадий Семигин (СРЗП) на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

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«Не могу не сказать несколько слов о защите русского языка за рубежом. Вот, посмотрите пример — Украина. Это агрессивное преследование и запрет языка. Прибалтика — это полузапреты и выдавливание языка из русских школ и так далее. При этом ЛНР и ДНР — две республики, который в момент тяжелой борьбы очень трепетно относятся к межнациональным отношениям и к развитию всех языков, — сказал Семигин. — А есть и другие страны СНГ — вводят языковые патрули, чтобы люди не говорили на русском, татарском, башкирском и так далее. Сокращение русских школ, дефицит книг в библиотеках. Недружелюбные лица, организации и страны делают немало для того, чтобы помешать нашему межнациональному общению, стабильности этого общения, развитию и так далее».

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Семигин объяснил, в чем секрет успешного развития в России межнациональных отношений.