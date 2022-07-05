Париж, 5 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Вероятное назначение бывшего министра обороны Франции Флоренс Парли главой совета директоров Air France встретило сопротивление со стороны профсоюза пилотов, передает BFM TV.

Jim Mattis Флоранс Парли

Бывший министр Вооруженных сил (2017–2022 гг.) надеется заменить Анн-Мари Кудерк, которой скоро исполнится 73 года.

Для профсоюза пилотов компании это не очень хороший выбор. В своем заявлении пилоты напоминают, что Флоренс Парли была заместителем генерального директора Air France с 2009 по 2013 год.

Профсоюз «не хочет, чтобы Air France оставалась позолоченным шкафом» для высокопоставленных чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбацкое судно KM Sarijaya затонуло в Индонезии с 15 рыбаками на борту.