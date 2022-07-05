Москва, , 15:39 — REGNUM Отношения между Россией и Узбекистаном носят стратегический характер, обсуждались новые форматы работы парламентов стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Отношения между нашими странами развиваются, они носят стратегический характер. И, конечно, нам очень важно, чтобы парламентское измерение было действенно, результативно», — сказал Володин.

В ходе встречи обсуждалось создание комиссии высокого уровня, с тем, чтобы в рамках межпарламентских отношений рассматривались конкретные вопросы сотрудничества.

«Мы считаем, что это необходимо, в том числе, потому что сегодня наши отношения достигли очень высокого уровня и требуют уже новых форматов, новых подходов. Мы сегодня обсуждали именно эти вопросы, — сказал Володин.

Со своей стороны, Исмоилов в частности, отметил, что принято решение «еще раз пересмотреть деятельность наших парламентских групп дружб, повысить статус этой организации, то есть, обсудить вопрос образования комиссии по дружбе между нашими парламентами».

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