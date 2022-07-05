Москва, 5 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Узбекистаном носят стратегический характер, обсуждались новые форматы работы парламентов стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Отношения между нашими странами развиваются, они носят стратегический характер. И, конечно, нам очень важно, чтобы парламентское измерение было действенно, результативно», — сказал Володин.

В ходе встречи обсуждалось создание комиссии высокого уровня, с тем, чтобы в рамках межпарламентских отношений рассматривались конкретные вопросы сотрудничества.

«Мы считаем, что это необходимо, в том числе, потому что сегодня наши отношения достигли очень высокого уровня и требуют уже новых форматов, новых подходов. Мы сегодня обсуждали именно эти вопросы, — сказал Володин.

Со своей стороны, Исмоилов в частности, отметил, что принято решение «еще раз пересмотреть деятельность наших парламентских групп дружб, повысить статус этой организации, то есть, обсудить вопрос образования комиссии по дружбе между нашими парламентами».

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