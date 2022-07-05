Берлин, , 15:48 — REGNUM Вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» существует, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 5 июля журналистам в Берлине.

Газопровод «Северный поток » Официальный сайт ПАО «Газпром»

По его словам, сокращение поставок по «Северному потоку» — пример того, когда в качестве обоснования назывались технические причины. В очередной раз может случиться так, что их снова будут упоминать.

«Честно говоря, нужно сказать, что этого нельзя исключать», — сказал Хабек о вероятном сокращении поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Nord Stream AG ранее предупредила, что с 11 по 21 июля 2022 года для проведения плановых работ будут временно остановлены обе нитки газопровода «Северный поток».

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