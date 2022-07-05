Москва, , 15:22 — REGNUM Устойчивое и эффективное взаимодействие федерального центра с каждым из регионов страны — основа развития Российской Федерации. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, «страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда, когда развиваются регионы РФ». Развитие субъектов страны обеспечивает поддержка со стороны официальной Москвы — адресная, своевременная и отвечающая потребностям территорий.

Заручиться поддержкой федерального центра — стратегически важная задача для врио губернаторов. В случае, если им удается достичь результата, регион получает набор значимых ресурсов для развития. В статье — примеры, демонстрирующие эффективное взаимодействие федерального центра и губернаторов новой волны.

Владимирскую область, которую возглавляет врио губернатора Александр Авдеев, с рабочим визитом посетил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Итоги визита продемонстрировали внимательное отношение к региону федерального центра и нацеленность на поддержку территории. Принято решение о выделении дополнительных 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство в области инфекционного госпиталя. Получила поддержку федерального центра идея о создании в регионе второй особой экономической зоны, основами которой выступят технопарк «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче, «Алмазная долина» в Карабаново и «ИТКОЛ» во Владимире. Достигнута договоренность с биотехнопарком «Генериум» о создании в школах Петушинского района Владимирской области профильных классов. Там, начиная со школьной скамьи, будут готовить кадры для высокотехнологичного производства.

Кировскую область посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов сообщил, что в ходе визита они с полпредом посетили новый корпус школы №74 в Радужном, детскую областную клиническую больницу и завод «Лепсе». Врио подчеркнул, что федеральный центр оказывает региону всестороннюю поддержку, направленную на развитие территории и, в частности, школ, больниц и заводов.

«К сожалению, пока мы не обеспечили такой уровень во всех школах и больницах. Но мы к нему стремимся. В этом нас поддерживают федеральные власти — уже заключены контракты по 15 школам. Благодаря федеральной поддержке и грамотному выстраиванию логистики наши заводы обеспечены заказами. У людей есть работа», — рассказал Александр Соколов.

Внимание федерации также нацелено на развитие в Кировской области спорта. Так, по итогам визита в регион президента Российского футбольного союза Александра Дюкова принято решение о строительстве в Кировской области нового большого футбольного поля.

Рабочую встречу с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым провел временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. На повестке встречи — основные показатели работы рязанского АПК и направления для дальнейшего роста. Одной из тем для обсуждения выступило расширение участия региона в госпрограммах. Так, в рамках федеральной программы по мелиорации в этом году Рязанская область получит более 170 млн рублей. Павел Малков анонсировал, что эти средства будут направлены на компенсацию затрат по 65 проектам по вводу ранее заброшенных земель в сельхозоборот. Кроме этого, Павел Малков сообщил, что на 2023 год в Минсельхозе России прошли отбор семь региональных проектов, нацеленных на повышение качества жизни на селе. Их общая стоимость составляет более 2,1 млрд рублей. Также регионом направлена заявка на получение более 1,5 млрд федеральных субсидий. Средства планируют направить на реконструкцию 16 участков автодорог в Сасовском, Сапожковском, Старожиловском и Михайловском районах области.

«Такая поддержка — весомый вклад в создание условий для комфортной жизни людей. Считаю важным использовать все возможности для увеличения объемов господдержки», — заявил Павел Малков.

В Свердловскую область, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, с рабочим визитом приехал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе визита премьер-министр дал старт международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На пленарном заседании Мишустин заявил о необходимости создать технологический суверенитет в России в сжатые сроки, а также перейти от догоняющей модели развития к опережающей. На выставке, которую премьер-министр назвал главным индустриальным событием России, в числе других представлены импортозамещающие разработки предприятий Свердловской области.

Михаил Куйвашев также сообщил, что Мишустин поддержал проект строительства мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень.

«Это даст нам мощный транспортный каркас, который позволит пустить транспортные потоки, что позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России», — рассказал о значимости проекта губернатор. Он добавил, что накануне визита в область Мишустин распорядился выделить на строительство мегатрассы дополнительные 28 млрд рублей.

Политический консультант Владимир Лубянко подчеркнул, что практика поддержки кандидатов перед выборами со стороны федеральной власти распространена и в России, но ее призвание — не трансляция рейтингов, а демонстрация слаженности работы региональных политиков с федеральным центром.

«Чем больше министров, глав госкорпораций и других первых лиц приезжает в регион с чем-то позитивным — тем больший объем преференций для территории губернатор сможет получить в будущем. В такой поддержке много символических градаций — например, вице-премьер приехал к главе региона сам или вызвал его в Москву», — объяснил политический консультант.

«Люди все это видят и ценят, но в избирательных кампаниях сейчас это — вишенка на торте, а решает все коммуникация с людьми и работа на местах», — заключил эксперт.

Поддержка федерального центра, таким образом, выступает ресурсом развития регионов страны. От того, в какой степени у врио губернатора получается выстроить эффективную коммуникацию с официальной Москвой, зависит потенциальный объем поступающих в регион преференций. Приоритетная цель этих преференций — повышение качества жизни людей, живущих в регионе, за счет инвестирования в развитие субъекта федерации.