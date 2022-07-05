Донецк, 5 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла одна мирная жительница. Об этом 5 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Звенигородской, погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинских боевиков нужно «отодвинуть» до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса.