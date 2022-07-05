Москва, , 15:10 — REGNUM Российский Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавирусной инфекции под названием «Салнавак». Препарат разработали в компании «Генериум», сообщает ТАСС со ссылкой на реестр лекарственных средств.

АО «Генериум» generium.ru

«Салнавак» — комбинированная векторная вакцина, которую можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в три недели, указано в инструкции к препарату.

Как сообщало ИА REGNUM, клиническое исследование назальной вакцины от компании «Генериум» проводилось в Москве с 15 февраля. Оно проходило на базе шести столичных поликлиник. По составу действующих веществ эта вакцина идентична препарату «Спутник V».

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