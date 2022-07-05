Курск, , 15:01 — REGNUM Украинские силовики целенаправленно обстреливали объекты в сёлах Глушковского района Курской области утром 5 июля. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Курской области опубликовал фото села Алексеевка в Глушковском районе после обстрела Телеграм-канал Романа Старовойта

Он рассказал о своей поездке в Глушковский район, где ранее зафиксировали «прилёты в деревне Марково», обстрел посёлка Тёткино, села Попово-Лежачи. Пострадавших нет, и это главное, подчеркнул губернатор.

«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 миномётных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды», — сказал Старовойт.

Повреждена водонапорная башня, трансформатор и электросети. Водо- и электроснабжение уже восстанавливают, добавил он.

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