Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство участка третьей линии метро Санкт-Петербурга до будущей станции «Зоопарк». Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Строительство станции метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Станция «Зоопарк» будет построена на продолжении Невско-Василеостровской (зелёной) линии Петербургского метрополитена. Также на ней появится станция «Улица Савушкина».

Напомним, по планам Смольного, продолжение линии начнут строить в 2022 году. О планах развития этой и других веток метро рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

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